وأوضح ذات المصدر أن اثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية ميلة بوفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 ببلدية واد العثمانية.
حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 10 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 13:26 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 16 مرات
الجزائر- لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 6 حوادث مرور شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب حصيلة أوردتها يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.
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