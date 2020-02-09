Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة

  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الاحد بالرياض (المملكة العربية السعودية)، أن الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

واكد ذات المصدر ان وزيرة التضامن "قامت خلال ترؤسها انطلاق أشغال الدورة ال39 للجنة المرأة العربية لجامعة الدول العربية بالرياض المخصصة لتسليم رئاسة اللجنة من الجزائر الى العربية السعودية، بعرض حصيلة نشاط الدورة ال38 لهذه اللجنة، لاسيما ما تعلق منها بتجسيد أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة أن الجزائر "قامت سنة 2019 بإعداد التقرير الوطني الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

كما تم خلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- "المصادقة على البيان العربي المبرمج عرضه على الدورة الـ64 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة في مارس 2020، بحضور المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة".

وبالنسبة للنشاطات التي أحالت التوصيات إنجازها على المستوى الوطني كتفعيل مبادرة "المحفظة الوردية كمبادرة اقليمية لصحة المرأة في الدول العربية"، أوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع أن "الجزائر، وعلى غرار باقي الدول العربية، أحيت اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي في الدول العربية الموافق للفاتح من أكتوبر، حيث نظم قطاعها قوافل تحسيسية وتوعوية عبر كامل التراب الوطني".

كما تم في هذا الاطار "تنظيم العديد من النشاطات الإعلامية، بمعية وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال".

من جهة اخرى، استغلت  الوزيرة هذه المناسبة لتوجه "تحية فخر للمرأة الفلسطينية على صمودها وشجاعتها"، مؤكدة على "ثبوت موقف الجزائر حيال القضية الفلسطينية ونصرتها ومساندة المرأة الجزائرية لأختها الفلسطينية في مسعى رسالتها النبيلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة
  أدرج يـوم : الأحد, 09 شباط/فبراير 2020 18:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.09

استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي

20.02.09

اللحوم الحمراء وتربية الأنعام: تبني رؤية نموذجية لتطوير المنتوج المحلي

20.02.09

بن دودة: إعطاء الأولوية لرفع التجميد عن المشاريع الثقافية للولايات "المهمشة ثقافيا"

20.02.09

التحضير لجلسات وطنية حول حماية البيئة الصحراوية

20.02.09

الرئيس تبون يتحادث مع نظيره المالي باديس ابابا

20.02.09

وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين أمام ملحقة وزارة التربية بالعاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة