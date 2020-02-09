كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الاحد بالرياض (المملكة العربية السعودية)، أن الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

واكد ذات المصدر ان وزيرة التضامن "قامت خلال ترؤسها انطلاق أشغال الدورة ال39 للجنة المرأة العربية لجامعة الدول العربية بالرياض المخصصة لتسليم رئاسة اللجنة من الجزائر الى العربية السعودية، بعرض حصيلة نشاط الدورة ال38 لهذه اللجنة، لاسيما ما تعلق منها بتجسيد أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة أن الجزائر "قامت سنة 2019 بإعداد التقرير الوطني الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

كما تم خلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- "المصادقة على البيان العربي المبرمج عرضه على الدورة الـ64 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة في مارس 2020، بحضور المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة".

وبالنسبة للنشاطات التي أحالت التوصيات إنجازها على المستوى الوطني كتفعيل مبادرة "المحفظة الوردية كمبادرة اقليمية لصحة المرأة في الدول العربية"، أوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع أن "الجزائر، وعلى غرار باقي الدول العربية، أحيت اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي في الدول العربية الموافق للفاتح من أكتوبر، حيث نظم قطاعها قوافل تحسيسية وتوعوية عبر كامل التراب الوطني".

كما تم في هذا الاطار "تنظيم العديد من النشاطات الإعلامية، بمعية وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال".

من جهة اخرى، استغلت الوزيرة هذه المناسبة لتوجه "تحية فخر للمرأة الفلسطينية على صمودها وشجاعتها"، مؤكدة على "ثبوت موقف الجزائر حيال القضية الفلسطينية ونصرتها ومساندة المرأة الجزائرية لأختها الفلسطينية في مسعى رسالتها النبيلة".