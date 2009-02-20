حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 10 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 5 حوادث مرور شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال24 ساعة الماضية, حسب حصيلة أوردتها يوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

كما توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة على اثر استنشاقهم لغاز المدينة المتسرب داخل منزلهم العائلي ببلدية ودائرة برج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) ويتعلق الامر بأم (29 سنة) وطفلة (4 سنوات) ورضيع (9 اشهر).

من جهة أخرى,تدخلت ذات الوحدات لأجل تقديم الاسعافات الاولية لـ12 اشخاص مختنقين بغاز احادي الكربون و غاز المدينة المنبعث من وسائل التدفئة بكل من ولايات الجلفة, غليزان وتبسة, حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و نقلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من جهة اخرى من أجل إطفاء 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايتي البويرة والطارف دون تسجيل اي خسائر بشرية.