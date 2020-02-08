وزيرة التضامن تشارك بالسعودية في اجتماعين حول المرأة

الجزائر -تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو ,في اجتماع الدورة ال39 للجنة المرأة العربية تحت شعار"تمكين المرأة ...تنمية المجتمع" وفي الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ64 للجنة المرأة بالأمم المتحدة, و ذلك يومي 09 و10 فبراير الجاري, بالمملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة "ستناقش المواضيع ذات الأولوية حول أجندة التنمية المستدامة 2030, وكذا تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي بمحاورها المختلفة, من تعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية, وكذا متابعة أجندة المرأة والأمن والسلام, إضافة إلى عدد من المبادرات الجديدة التي سيتم اطلاقها على المستوى الاقليمي".

من جهة أخرى,سيتناول الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ64 للجنة المرأة بالأمم المتحدة المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة لهذا العام حول "الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج بيجين", للخروج ببيان عربي موحد يتم عرضه على لجنة المرأة العربية في دورته 39 لاعتماده.