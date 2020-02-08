قالمة: هلاك شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار ببلدية هواري بومدين

قالمة - هلك شخص وأصيب آخر بجروح متفرقة في حادث إطلاق نار من بندقية صيد بمشتة "الخروبة" ببلدية هواري بومدين (35 كلم غرب قالمة), حسب ما أفادت يوم السبت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المصدر, لـ/وأج/, أن هذا الحادث الذي تدخلت لأجله فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ مساء أمس الجمعة, تسبب في وفاة شخص (38 سنة) بعين المكان, مشيرا إلى أن جثة الضحية تم تحويلها إلى المصلحة المعنية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بقالمة.

وأضاف بأن الحادث تسبب أيضا في إصابة شخص (40 سنة) بجروح على مستوى الكتف والرجل تم إسعافه بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية و تم إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام الدباغ.

من جهتها, فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته وأسباب وقوعه.