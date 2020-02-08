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إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

الجزائر - أعطى وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، اشارة انطلاق قافلة خيرية تضامنية لفائدة الفئات المعوزة بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج.

وقد انطلقت هذه القافلة التي تحتوي على مواد غذائية وأفرشة وأغطية ومدافئ، من مسجد الرحمة بالحميز (شرق العاصمة) باتجاه القرى والمداشر النائية والجبلية، حيث سيتم توزيعها على حوالي 600 عائلة معوزة بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج.

وتندرج هذه المبادرة الخيرية التي دأبت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف على تنظيمها سنويا ضمن مخطط وطني يشمل جميع ولايات الوطن بهدف التضامن مع الفئات المعوزة في المناطق المعزولة.

وبالمناسبة، أشاد وزير الشؤون الدينية والاوقاف بدور المتطوعين من الشباب في "تقديم يد العون والمساعدة لهؤلاء المستضعفين وفعل الخير الذي حرص عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في العديد من المرات"، معربا عن أمله في تكثيف مثل هذه المبادرات التضامنية التي يبرهن من خلالها الشعب الجزائري --مثلما قال-- عن "تضامنه وتماسكه ووحدته".    

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 12:05
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إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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