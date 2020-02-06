ضبط السوق: "تخفيضات استثنائية" على مختلف السلع في شهر رمضان بداية من العام الجاري

الجزائر - قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس بالجزائر أن القطاع يعمل على تطبيق "تخفيضات استثنائية" على السلع والمنتجات بمختلف انواعها خلال شهر رمضان المبارك بداية من العام الجاري.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية, أن التخفيضات ستطبق بداية من السنة الجارية بالموازاة مع حلول شهر رمضان المبارك, مشيرا إلى أن القطاع اتخذ عدة اجراءات لضمان حصول المواطن على المنتجات بأسعار مناسبة من جهة وتشجيع المنتوج الوطني من جهة اخرى.

وتم في هذا الاطار اعداد نصوص قانونية سترفع إلى الوزير الاول للمصادقة عليها, إلى جانب تشكيل فرق عمل تقوم يوميا بالتحضيرات اللازمة للشروع في تنفيذ هذه الاجراءات.

وحسب السيد رزيق فإن هذه السنة "ستكون سنة رحمة بالنسبة للمواطنين خلال الشهر الفضيل, من خلال تطبيق التخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية و المستلزمات الضرورية الأخرى.

وتم في هذا الاطار السماح للتجار بتنفيذ البيع التفاضلي للمنتجات, من خلال عدم تحديد الحد الادنى لأسعار المنتجات وترك الخيار حول مستوى التخفيض للتاجر.

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وكانت وزارة التجارة تطبق في وقت سابق عقوبات على التجار الذين يخفضون اسعار منتجاتهم اكثر من الحد المسموح به قانونيا في اطار مبادئ المنافسة, بحسب الوزير.

كما اعطت الوزارة تعليماتها الى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بغرض تنظيم معارض عبر 48 ولاية خلال شهر رمضان المبارك, يكون فيها الاتصال مباشر بين المنتج والمستهلك, بمعدل معرض في كل ولاية .

وأضاف السيد رزيق قائلا :" سنطلب من الوزير الاول السماح للوزارة بتسقيف اسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و كذا هامش الربح للتجار إذا استدعت الضرورة".

وأكد الوزير أنه سيتم تجنيد كافة ممثلي وزارة التجارة وغرف التجارة للولايات من اجل تنفيذ الاجراءات المتخذة لضمان راحة المواطنين خلال الشهر الفضيل, محذرا مختلف الاطراف من نتائج عدم الالتزام بالقوانين والاجراءات المتخذة.