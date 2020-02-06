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وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 17:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية

 الجزائر – تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي  للحكومة السيد عمار بلحيمر بأحر التعازي لعائلة هابت حناشي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية اثر وفاة المغفور له والده السيد هابت علي.

و جاء في برقية التعازي :  " لله ما اخذ و لله ما أعطى، و كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر و تحتسب. 

سبحان الله الذي جعل علينا الموت حتما محتوما يأخذ منا أهلنا و أعزاءنا. تلقيت بفائق الحزن و الأسى نبأ وفاة المغفور له و المغمور برحمة الله الواسعة السيد هابت علي، والد السيد هابت علي   يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية.

و اد أشاطره و أهله أحزانهم من جراء هدا المصاب الجلل أتقدم بأحر التعازي و اصدق المواساة لهم. تركنا الفقيد في دمه الله فصبر جميل و دعاء بمغفرة و صلاة الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم   

كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح يوم القيامة عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله و إنا إليه راجعون."

  

 

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وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 17:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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