وزيرالاتصال يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية

الجزائر – تقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة السيد عمار بلحيمر بأحر التعازي لعائلة هابت حناشي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية اثر وفاة المغفور له والده السيد هابت علي.

و جاء في برقية التعازي : " لله ما اخذ و لله ما أعطى، و كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر و تحتسب.

سبحان الله الذي جعل علينا الموت حتما محتوما يأخذ منا أهلنا و أعزاءنا. تلقيت بفائق الحزن و الأسى نبأ وفاة المغفور له و المغمور برحمة الله الواسعة السيد هابت علي، والد السيد هابت علي يعزي مدير جريدة الحياة و قناة تلفزيون الحياة الجزائرية.

و اد أشاطره و أهله أحزانهم من جراء هدا المصاب الجلل أتقدم بأحر التعازي و اصدق المواساة لهم. تركنا الفقيد في دمه الله فصبر جميل و دعاء بمغفرة و صلاة الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم

كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح يوم القيامة عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله و إنا إليه راجعون."