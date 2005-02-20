حوادث مرور: وفاة 11 شخصا وجرح 33 آخرين خلال ال24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 33 آخرون اثر وقوع 08 حوادث مرور عبر عدد من مناطق الوطن، خلال ال24 ساعة الاخيرة، حسب حصيلة اوردتها مصالح الحماية المدنية اليوم الاربعاء.

وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سوق أهراس بوفاة 07 اشخاص في عين المكان وإصابة 20 اخرين بجروح، اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل الخط " سوق اهراس-عنابة " على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بولحرش ببلدية مشروحة .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة لأجل تقديم الاسعافات الاولية لـ 05 اشخاص مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة، 03 منهم بولاية سطيف

واثنين اخرين ببلدية باتنة ليتم التكفل بهم بين المكان و نقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية .

وتمت الاشارة ايضا الى ان عناصر الحماية المدنية لولاية بومرداس تدخلت لتحويل 35 تلميذا سجل عندهم بداية اختناق اثر استنشاقهم مادة الكافور بمتوسطتي ابن باديس و الزرزور ببلدية شعبة العامر حيث قدمت لهم الاسعافات الضرورية وتم تحويلهم الى القطاع الصحي المحلي.