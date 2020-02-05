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أم البواقي : حجز سلاح ناري تقليدي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات

أم البواقي - تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأم البواقي من حجز سلاح ناري تقليدي من الصنف الثامن و 710 أقراص من المؤثرات العقلية، حسب ما علم يوم الثلاثاء من خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الأمن استغلت معلومات تفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 23 سنة بترويج المخدرات بحي 140 سكنا بمدينة أم البواقي ليتم تفتيش منزله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم العثور على سلاح ناري تقليدي و 710 أقراص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء (5 سكاكين) و مبلغ مالي بقيمة 55 ألف د.ج.

وقد مكن تكثيف الأبحاث من توقيف المشتبه به في القضية والذي أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي "حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بغرض المتاجرة دون رخصة و حيازة سلاح ناري من الصنف الثامن (كرابيلا) دون سند شرعي"، وفق ما أشار إليه المصدر الأمني.

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أم البواقي : حجز سلاح ناري تقليدي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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