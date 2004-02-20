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انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 28 مرات
انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

سوق أهراس - أسفر حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع صباح اليوم الثلاثاء ببلدية المشروحة (سوق أهراس) عن هلاك ثمانية أشخاص و إصابة 22 آخرين بجروح حسب حصيلة أولية لمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش، نجم عن انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة، وسقوطها في منحدر.

وقد نقل الضحايا المتوفين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.

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وقد تنقل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الوناس بوزقزة إلى موقع الحادث حيث اطلع على ظروف إسعاف و إجلاء الضحايا.

كما تم تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية من قبل المديرية المحلية للصحة والسكان من أجل ضمان التكفل الأفضل بالضحايا، حسب ذات المديرية.

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وفتحت المصالح المختصة على الفور تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.

آخر تعديل على الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:52
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انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 10:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 28 مرة   شارك

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