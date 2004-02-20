انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

وأوضح ذات المصدر، بأن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش، نجم عن انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة، وسقوطها في منحدر.
وقد نقل الضحايا المتوفين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس فيما حول الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة.
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وقد تنقل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي الوناس بوزقزة إلى موقع الحادث حيث اطلع على ظروف إسعاف و إجلاء الضحايا.
كما تم تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية من قبل المديرية المحلية للصحة والسكان من أجل ضمان التكفل الأفضل بالضحايا، حسب ذات المديرية.
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وفتحت المصالح المختصة على الفور تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.