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إفشال محاولتين للهجرة السرية لمجموع 24 شخصا بسواحل عين تموشنت

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 15:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
إفشال محاولتين للهجرة السرية لمجموع 24 شخصا بسواحل عين تموشنت

عين تيموشنت - تمكنت وحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف (عين تيموشنت) يومي الأحد والاثنين من إفشال محاولتين للإبحار السري لمجموع 24 شخصا في عمليتين منفصلتين , حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وسمحت العملية الأولى التي تمت أمس الأحد بتوقيف 11 شخصا منحدرين من ولاية وهران خرجوا في رحلة سرية انطلاقا من خليج الرأس الأبيض (وهران) حيث قامت وحدات حرس السواحل بإحباط هذه المحاولة من خلال تطويق قاربهم على بعد 20 ميل بحري شمال ميناء بوزجار (عبن تموشنت) , وفقا لما أبرزته ذات الهيئة.

ومكنت العملية الثانية التي نفذتها عناصر حرس السواحل اليوم الإثنين من إفشال محاولة للهجرة غير الشرعية لنحو 13 شخصا تم إعتراض قاربهم على بعد 18 ميل بحري شمال ميناء بني صاف , إستنادا لنفس المصدر.

وأسفرت هاتين العمليتين عن حجز قاربين مطاطيين و محركين آليين حيث تم تحويل مجموع الموقوفين إلى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا لاستكمال الإجراءات تحسبا لتقديمهم أمام القضاء.

آخر تعديل على الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 15:58
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إفشال محاولتين للهجرة السرية لمجموع 24 شخصا بسواحل عين تموشنت
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 15:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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