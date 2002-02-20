حوادث المرور: وفاة 6 اشخاص واصابة 08 اخرين خلال ال 24 ساعة الاخيرة

الجزائر - لقي ستة (06) اشخاص حتفهم واصيب 8 اخرون بجروح في 6 حوادث مرور وقعت خلال ال 24 ساعة الاخيرة في مناطق مختلفة من الوطن حسب ما اوردته الاحد حصيلة للحماية المدنية.

وتم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية سيدي بلعباس بوفاة شخصين وإصابة 03 اخرين بجروح اثر اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة على الطريق الوطني رقم 59 بلدية سيدي خالد ودائرة سيدي لحسن.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الاسعافات الاولية ل08 أشخاص جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون co المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة داخل مساكنهم في كل من ولايات نعامة (05) اشخاص وغليزان (03) اشخاص حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم الى المراكز الصحية.

وتدخلت ايضا وحدات الحماية من أجل إخماد 06 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولاية الجزائر ، تمنراست ، قسنطينة ، تيارت و خنشلة، أدت الى إصابة 6 اشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية بولاية تيارت على اثر حريق شب بمنزل بمزرعة القوتي ببلدية تيارت، الى جانب إصابة 05 ضحايا ببداية اختناق اثر استنشاقهم

الدخان بولاية قسنطينة على اثر حريق شب بشقة بالمكان المسمى ماسينيسا ببلدية الخروب، تم اسعاف الضحايا في عين المكان