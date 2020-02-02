Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تضامن وطني: الدعوة الى انتهاج سياسة تضامنية جديدة لإدماج الفئات المتكفل بها

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 14:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
تضامن وطني: الدعوة الى انتهاج سياسة تضامنية جديدة لإدماج الفئات المتكفل بها

الجزائر- دعت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, الاحد,  بالجزائر العاصمة مدراء النشاط الاجتماعي إلى انتهاج سياسة تضامنية جديدة تعمل على إدماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

و خلال اشرافها على اللقاء الجهوي الثاني لمدراء النشاط الاجتماعي لشرق البلاد, حثت السيدة كريكو اطارات قطاعها المركزيين والمحليين على "الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم تجاه الفئات الهشة والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة وكل الفئات التي تنتظر منا الدعم والمرافقة", مشيرة الى ان هذا المسعى "يتطلب منكم مضاعفة الجهود والقيام بمهامكم على اكمل وجه ضمن سياسة تضامنية جديدة تعمل على ادماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وضمن هذا السياق, دعت الوزيرة ايضا الى "تطوير" أساليب العمل عبر إيجاد طرق جديدة من شأنها "تعزيز اليقظة والاستشراف" في مجال التكفل بالفئات المحرومة والاستجابة "الانية" لمطالبهم المشروعة من خلال --كما قالت-- "تكثيف الزيارات الميدانية وتحسس إنشغالات هذه الفئات وكذا الاطلاع الدوري على مراكز ومؤسسات القطاع وتتبع تسييرها مع ضرورة فتح أبواب الاستقبال واسعا أمام المواطنين والمجتمع المدني".

ولدى تطرقها الى مشروع عمل مخطط الحكومة في مجال التضامن ل"تكريس مبادئ الجمهورية الجديدة", اكدت ذات المسؤولة ان هذا اللقاء وسائر اللقاءات الاخرى التي تنوي تنظيمها, "سيسمح بعد الوقوف على الحصيلة القطاعية ومدى تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحديد النقائص المسجلة بتحديد استراتيجية واقعية لتنفيذ سياسة القطاع بنفس جديد يعكس تطلعات الشعب والتزامات رئيس الجمهورية".

وبالنسبة لذات الوزيرة فان منهجية العمل الجديدة في هذا الاطار "تقتضي فتح قنوات الحوار وابواب التشاور مع جميع الفاعلين في المجال بمد جسور التضامن بين

موظفي القطاع والشركاء الاجتماعيين, لا سيما وسائل الاعلام وممثلي المجتمع المدني بهدف استرجاع ثقة المواطن وكسب رهان تحقيق العدالة الاجتماعية".

وخصص اللقاء لرفع واحصاء انشغالات الفئات المتكفل بها داخل المراكز التابعة للقطاع وكذا احتياجات الفئات الهشة المستفيدة من دعم الوزارة بولايات الشرق بهدف وضع خطة عمل شاملة تعتمد اساسا على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا بأهمية الحوار والتشاور بين الادارة والمواطن وبين المسؤول واطاراته.

 

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:59
كلـمات مفتـاحيــة :
تضامن وطني: الدعوة الى انتهاج سياسة تضامنية جديدة لإدماج الفئات المتكفل بها
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 14:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.02

فيروس كورونا : رئيس الجمهورية يأمر بنقل الرعايا الموريتانيين من ووهان الصينية على متن…

20.02.02

الرئيس قيس سعيد يدعو الى استشراف "أدوات جديدة" للعمل المشترك بين الجزائر وتونس

20.02.02

الرئيس تبون: تطابق "تام ومطلق" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات

20.02.02

جنايات ورقلة: أحكام بين الإعدام والبراءة في قضية القتل العمد

20.02.02

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية

20.02.02

الاتحادية الجزائرية للتنس: تعيين محمد دحماني في منصب رئيس بالنيابة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.30

عماري: نحو تدابير جديدة لترقية الفلاحة الصحراوية

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.31

رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  