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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 36 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 13:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر - لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على إثر 14 حادث مرور في مختلف جهات الوطن خلال 48 ساعة  الاخيرة حسب ما افادت به يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة شخصين (02) وإصابة 3 آخرين بجروح إثر إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية على بعد 90 كلم اتجاه عين قزام حيث تم نقلهم الى المستشفى.

كما توفى شخص (01) على إثر حريق شب في مسكن ببلدية غليزان واصيب 6 أشخاص بضيق في التنفس إثر حريق شب بمسكن في بلدية تمنراست الى جانب اصابة 5 اشخاص بضيق في التنفس جراء حريق شب بعدادات كهربائية بعمارة مكونة من أربعة طوابق ببلدية العامرة بولاية عين الدفلى.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 14 حرق حضري ومختلف في عدد منولايات الوطن.

ومن جانب آخر تدخلت عناصر الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الاولية ل10 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة داخل مساكنهم في كل من ولايات قالمة وباتنة والبويرة وبشار حيث تم التكفل بهم ونقلهم الى المستشفيات.

آخر تعديل على السبت, 01 شباط/فبراير 2020 13:21
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حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 36 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 13:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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