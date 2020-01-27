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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 14:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 9 حوادث مرور على مستوى مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما سجلت نفس المصالح وفاة شخص يبلغ من العمر 44 سنة مختنق بغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن حمام داخل مسكنه بولاية بومرداس، في حين تم تقديم اسعافات اولية ل17 شخصا أخرين مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وذلك بكل من ولايات الجزائر، البليدة، غليزان و خنشلة حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ليتم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية.

وأشارت الحصيلة من جهة أخرى، إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 سنة على اثر انهيار سقف منزل قديم بولاية قسنطينة، في حين تدخلت مصالح الماية المدنية لولاية البليدة على اثر انجراف التربة اثناء القيام بأشغال الحفر ببلدية الصومعة، أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 59 سنة و اصابة شخصين اخرين بجروح مختلفة.

من ناحية أخرى، تدخل افراد الحماية المدنية من أجل إطفاء 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات البليدة ،تيزي وزو ،الجلفة و وهران أدت إلى إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية وكذا إصابة اخر بجروح على إثر حريق شب في مستودع تابع لحظيرة بلدية البليدة ،إلى جانب إصابة 3 أشخاص بصعوبة في التنفس اثر حريق شب بمنزل قصديري بولاية وهران حيث تم تقديم الاسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان واجلائهم الى المركز الصحية.

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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 14:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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