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حوادث المرور: وفاة 34 شخصا واصابة 181 اخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي 34 شخصا حتفهم و اصيب 181 اخرون في 100 حادث مرور شهدتها مختلف مناطق البلاد في الفترة من 21 الى 27 يناير الجاري, حسبماأفادت به يوم الخميس حصيلة للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه سجل انخفاضا في عدد حوادث المرور مقارنة بالأسبوع الماضي ب9 حوادث اي بنسبة 8,26 بالمائة و في عدد الوفيات (-19 حالة) اي بنسبة 35,85 بالمئة وفي عدد الجرحى (-41 جريحا) اي بنسبة 18,47 بالمئة.

وفي ترتيب الولايات من حيث عدد حوادث المرور المسجلة, تصدرت ولايتا البليدة والمدية القائمة ب7 حوادث مرور لكل منهما, تليهما ولايتا البويرة والاغواط ب6 حوادث مرور لكل واحدة منهما.

وبالنسبة للعوامل المؤدية لوقوع هذه الحوادث, تمت الاشارة الى تلك المرتبطة بالسائق مباشرة (83 بالمائة) وبالمارة (8 بالمائة) وبحالة المركبات (8 بالمائة) اضافة الى اسباب اخرى من بينها حالة الطريق والمحيط واستعمال السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وكذا عدم احترام مسافة الامان والاشارات والمناورات الخطيرة.

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:28
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حوادث المرور: وفاة 34 شخصا واصابة 181 اخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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