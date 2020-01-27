جنوب/ شرق: 76 قتيلا في حوادث مرور بالوسط الحضري خلال 2019

ورقلة- لقي ما لا يقل عن 76 شخصا مصرعهم نتيجة لحوادث مرور وقعت بالوسط الحضري خلال السنة الفارطة بجنوب شرق الوطن ، حسبما أفادت مصالح المفتشية الجهوية للشرطة .

كما خلفت تلك الحوادث (1.541 حادث ) ونسبة كبيرة منها ( 4ر98 بالمائة ) تعود إلى العامل البشري، 1.773 جريحا ، وفق توضيحات قدمت ضمن حصيلة نشاطات لسنة 2019 الخاصة بهذه الهيئة النظامية.

و سجل انخفاض طفيف في حوادث المرور المسجلة في السنة المنقضية مقارنة بالسنة التي قبلها التي شهدت وقوع 1.595 حادث ، مما أسفر عن هلاك 80 شخصا و إصابة 1.718 آخرا بجروح.

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و يشمل إقليم اختصاص المفتشية الجهوية للشرطة لناحية جنوب شرق البلاد ست ولايات وهي ورقلة و الأغواط و غرداية و الوادي و إيليزي و بسكرة ، على مساحة إجمالية قوامها 625.086 كلم مربع ، و بساكنة يصل تعدادها إلى 3.636.773 ساكن .