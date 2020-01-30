Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

البليدة - هلك شخص و أصيب أخر في حادث انهيار جرف ترابي وقع مساء يوم الأربعاء بمنطقة الشريفية التابعة لبلدية الصومعة شرق ولاية البليدة, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال التابعة لذات السلك, فقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية الصومعة بالتدعيم من فرقة التدخل في الأماكن الوعرة من أجل عملية انقاذ بمركز الشريفية, اثر انهيار جرف ترابي بارتفاع حوالي ستة أمتار على شخصين كانا يقومان بعملية إزالة التراب قصد التوسعة و البناء.

و أضاف المصدر أن أنه تم انقاذ الضحية الأولى (27 سنة) و استخراجه من تحت التراب و اسعافه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس و اسعاف ضحية ثانية أصيب بحالة صدمة و إجلاؤهما نحو مستشفى بوفاريك.

كما تمكنت ذات المصالح و بعد ساعتين من التدخل و البحث من إخراج جثة الضحية الثانية (59 سنة) ليتم بعدها تحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى, أضاف المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 10:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.30

تنظيم بطولة إفريقية لكرة القدم في العيون المحتلة اعتداء على الشعب الصحراوي وخرقا للقانون…

20.01.30

جنوب/ شرق: 76 قتيلا في حوادث مرور بالوسط الحضري خلال 2019

20.01.30

البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية

20.01.30

طيران الطاسيلي: استلام العديد من حصص معدات خاصة بالدعم الأرضي

20.01.30

افتتاح أشغال اللجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الخميس في برازافيل

20.01.30

ارتفاع حجم السلع المعالجة بالموانئ الجزائرية ب1 % سنة 2019

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإماراتي  