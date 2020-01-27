حوادث المرور: وفاة 676 شخصا وإصابة أكثر من 19000 آخرين بجروح على المستوى الوطني خلال 2019

الجزائر - لقي 676 شخصا مصرعهم وأصيب 19151 آخرون بجروح في 15992 حادث مروري تم تسجيله خلال 2019 من طرف مصالح وحدات الأمن المروري على المستوى الوطني، كما أكده اليوم الأربعاء مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي.

وأوضح مدير الأمن العمومي في ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات المصالح التابعة لمديريته لسنة 2019 أنه مقارنة مع السنة التي سبقتها سجل انخفاض في عدد الوفيات ب 17 حالة و ارتفاع في عدد الحوادث المرورية ب 781 و في عدد الجرحى ب 1203 حالة.

وارجع السيد نايلي الأسباب الرئيسية لحوادث المرور إلى العنصر البشري ب 15699 حالة والمركبات ب 166 والطريق والمحيط ب 151 حالة.

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وذكر المسؤول ذاته في هذا الإطار بكل الجهود التي ما فتئت تبذلها وحدات الأمن المروري لإيجاد الحلول المناسبة للتقليص من حوادث المرور ،مذكرا بأنه سيتم تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالسلامة المرورية وكذا انجاز مشروع خاص بتعزيز الوقاية المرورية من خلال تعزيز العمل لإنجاز بيانات حول أسباب وقوع حوادث المرور والعمل على تدارك النقائص المسجلة.

كما ركز السيد نايلي على أهمية "توفير الوسائل الحديثة على مستوى الطرقات من بينها الكاميرات وتعميم أجهزة الرادار" مبرزا أهمية " تعزيز النشاط التوعوي على مستوى الطرقات والمؤسسات التربوية بدل التوجه الى الردع وذلك لترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين".

وبخصوص النشاطات الوقائية التي تم انجازها في خلال السنة الماضية ذكر مراقب الشرطة انجاز 3109 دروس نظرية بمؤسسات التربية و 1111 بحظائر التربية المرورية و 290 830 نشاط توعوي تجاه مستعملي الطريق".

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في حين قدر مدير الأمن العمومي عدد النشاطات الردعية الميدانية المسجلة خلال السنة الماضية ب 57537 جنحة مرورية أي بانخفاض يقدر ب 18615 جنحة مقارنة مع 2018 .

وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالوضع في الحظيرة فقد تم وضع خلال السنة الفارطة 20413 مركبة أي بفارق يقدر ب 2419 مقارنة مع 2018 .