المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

الجزائر-باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة و ما ينجر عنه من حوادث تمس بحياة المواطن خاصة مستعملي الطريق, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لهذه المديرية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة, التي ستكون عبر الدعائم الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة فايسبوك وحساب تويتر للأمن الوطني و تحمل شعار"الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة....مآله الكارثة", جاءت بعد تفاقم عدد حوادث المرور خصوصا مع بداية السنة الجديدة. اقرأ أيضا: ضرورة وضع مخطط وطني للنقل للتقليل من حوادث المرور

و سجلت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية 34716 مخالفة بسبب الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة و 43 حادثا مروريا سببه استعمال سواق المركبات للهاتف النقال أثناء القيادة.