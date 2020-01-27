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المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

الجزائر-باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة و ما ينجر عنه من حوادث تمس بحياة المواطن خاصة مستعملي الطريق, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لهذه المديرية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة, التي ستكون عبر الدعائم الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة فايسبوك وحساب تويتر للأمن الوطني و تحمل شعار"الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة....مآله الكارثة", جاءت بعد تفاقم عدد حوادث المرور خصوصا مع بداية السنة الجديدة.

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و سجلت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية 34716 مخالفة بسبب الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة و 43 حادثا مروريا سببه استعمال سواق المركبات للهاتف النقال أثناء القيادة.

و اشار ذات المصدر أن قاعات العمليات على مستوى أمن الولايات ستبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي ترد إليها عن طريق الرقم الأخضر 1548 و رقم النجدة 17 وتطبيقة "ألو شرطة" للتبليغ عن كل الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطن.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 13:02
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المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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