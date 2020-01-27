المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة, التي ستكون عبر الدعائم الرقمية والموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة فايسبوك وحساب تويتر للأمن الوطني و تحمل شعار"الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة....مآله الكارثة", جاءت بعد تفاقم عدد حوادث المرور خصوصا مع بداية السنة الجديدة.
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و سجلت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية 34716 مخالفة بسبب الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة و 43 حادثا مروريا سببه استعمال سواق المركبات للهاتف النقال أثناء القيادة.
و اشار ذات المصدر أن قاعات العمليات على مستوى أمن الولايات ستبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي ترد إليها عن طريق الرقم الأخضر 1548 و رقم النجدة 17 وتطبيقة "ألو شرطة" للتبليغ عن كل الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطن.