حماية مدنية: ملتقى بالبويرة لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام لولايات وسط وجنوب الوطن

الجزائر- تنظم المديرية العامة للحماية المدنية بداية من يوم الاثنين, بالمركز الوطني للوقاية بولاية البويرة, الملتقى الأول لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية لولايات وسط وجنوب الوطن.

وأوضح بيان للمديرية أن الملتقى, الذي يدوم يومين, يندرج في اطار "تطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية و بصفة خاصة في ميدان الموارد البشرية وذلك بالنظر للمهام الصعبة و المتشعبة في قطاع الحماية المدنية للتكفل بمختلف الأخطار, لاسيما فيما يتعلق بالتقليل أو الحد من مختلف الأخطار, ومن الخسائر في الأرواح البشرية".

وحسب ذات المصدر فسيتم خلال هذا الملتقى عرض "حصيلة النشاطات السنوية لمختلف المديريات الولائية لسنة 2019 , و تقديم برنامج النشاطات السنوي والمتعلق بمخطط الإعلام و الاتصال لسنة 2020".

وخلال اللقاء سيتلقى الضباط المكلفين بالإعلام "شروحات وتقنيات من أجل تدعيم قدراتهم في تسيير و إدارة المعلومة الوقائية, العملية, لرفع درجة التأهيل في مجال الإعلام و الاتصال في مختلف الحالات و ذلك باستغلال الأمثل لمختلف الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".

وخلص البيان الى أن هذه الدورة ستتيح للمشاركين "تحسين مهاراتهم وقدراتهم, في كيفية استخدام و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال التوعية و التحسيس, لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى".