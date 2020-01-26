ضرورة وضع مخطط وطني للنقل للتقليل من حوادث المرور 

الجزائر - طالب رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع السيد بوشريط عبد القادر اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بضرورة وضع مخطط وطني للنقل من شأنه أن يساهم في جهود الحد من حوادث المرور التي أخذت في المدة الاخيرة أبعادا مأساوية .

وخلال ندوة صحفية نشطها رئيس الفدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بمقر هذا الأخير، للتطرق الى ظاهرة حوادث المرور التي ما تزال تحصد أرواح الالاف سنويا و بحث الاليات الواجب اتباعها للحد منها، شدد السيد بوشريط على ضرورة وضع مخطط يشمل جميع نشاطات النقل وعلى مختلف المستويات(حافلات الخطوط الطويلة والنقل الحضري وشبه الحضري و ناقلي السلع والسائقين الخواص) بهدف تنظيم النقل وبالتالي التقليص من حوادث المرور تدريجيا.

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كما ناشد ذات المتحدث السلطات العمومية بأهمية "تنظيم جلسات وطنية حول حوادث لمرور" للخروج بورقة طريق قصد تطبيقها ميدانيا لتقليص عدد الحوادث المسجلة يوميا، مبرزا اهمية تكثيف الحملات التوعية بإشراك مختلف الجهات كون النقل قضية تهم الجميع.

وذكر السيد بوشريط انه يتم سنويا احصاء قرابة 4 ألاف حالة وفاة ، وما بين 40 الى 45 ألف جريح ،نسبة كبيرة منهم اصيبوا بعاهات مستديمة ، مشيرا الى النفقات الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة لتمويل العلاج و مختلف الخدمات الصحية الأخرى لضحايا حوادث المرور .

كما أرجع اسباب هذه الحوادث الى العامل البشري (عدم احترام قانون المرور) غياب مخطط للنقل على المستوى الوطني ونقص في تكوين الساقين و اهتراء الطرقات.

ودعا ذات المتحدث مدارس السياقة الى عدم التساهل في منح رخص السياقة لغير المؤهلين مع ضمان تكوين فعال للمتربصين قصد المساهمة الفعالة في خفض حوادث المرور.

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وبخصوص نقل المسافرين على المسافات الطويلة، دعا السيد بوشريط الى تعميم ثقافة سائقين (2) من اجل أن يتمكن السائق من أخد قسط من الراحة و بالتالي تفادي الحوادث التي غالبا ما تكون مميتة.

وأبرز في هذا الصدد اهمية تعزيز جهاز الرقابة و تبني آليات فعالة لمراقبة المسافة المقطوعة بالنسبة لسائقي حافلات للخطوط الطويلة من أجل احترام المسافة المحددة لكل سائق.

من جهته، دعا الامين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين السيد حزاب بن شهرة الى ضرورة عقد لقاءات مع وزارة النقل للتطرق إلى مختلف المشاكل التي يعاني منها سائقي نقل الاشخاص و البضائع و مراكز تعليم السياقة قصد ايجاد حلول عملية.

كما أوضح ان الاتحاد يعمل على رفع مختلف انشغالات التجار و الحرفيين و المساهمة في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام.