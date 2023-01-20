حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة)

الجزائر- لقي 9 اشخاص حتفهم وأصيب 33 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 6 حوادث مرور على مستوى مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما افادت به يوم الاحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر العاصمة - حاسي مسعود وشاحنة, ليتم بعدها انقلاب الحافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 8 ببلدية عين لحجل.

من جانب آخر, قدم عناصر الحماية المدنية الاسعافات الاولية ل18 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وذلك بعدة ولايات من الوطن.

كما تدخل افراد الحماية المدنية من اجل إطفاء 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو وعين تيموشنت وقسنطينة, حيث تم السيطرة على انتشار هذه الحرائق ولم تتسبب في وقوع ضحايا.