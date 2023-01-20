الحماية المدنية: تفعيل منظومة الإنذار لمفارز الدعم والتدخل الأولي عبر 16 ولاية -

زيارة الرئيس التركي أردوغان الى الجزائر: تعزيز ديناميكية التعاون الاقتصادي -

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية جيجل -

معدل الإصابة بفيروس كورونا يجعل من الصعب السيطرة عليه (دراسة) -

المسيلة: 5 قتلى و31 جريحا في حادث سير بعين الحجل -

سباحة/ بطولة الجزائر المفتوحة: المجمع البترولي يتوج باللقب عن جدارة واستحقاق -

الرئيس تبون يستقبل العميد الجديد لمسجد باريس الكبير -

الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة -

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العديد من الملفات في برنامج زيارة الرئيس التركي الى الجزائر الأحد -

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين -

ورشة عمل حول الدفع بعدم الدستورية يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري -

تنظيم البطولة الافريقية لكرة القدم داخل القاعة بالعيون المحتلة: سنقدم شكوى قضائية ضد من كل يتماشى مع الاحتلال المغربي -

بطولة الجزائر للجيدو (أكابر): سيطرة مصارعي المجمع البترولي على منافسات اليوم الثالث و الأخير -

إطلاق وكالة وطنية للرقمنة مع نهاية السداسي الحالي -

الصالون الدولي للفلاحة بوهران: نحو مشاركة المتحف الفلاحي لسيدي بلعباس في تظاهرة المتاحف العالمية ببريطانيا -

تيارت : العرض الشرفي لمسرحية مجانين ولكن... -

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد -

إكسبو دبي 2020: لم يتم ابرام أي عقد مع وكالة أليغوري -