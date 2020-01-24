جيجل: وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يطلعان على الوضع

جيجل- اطلع وزيرا كل من الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم كمال بلجود و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو يوم الجمعة بالعوانة "20 كلم غرب جيجل" على الوضع بالمنطقة عقب الهزة الأرضية التي شهدتها صباحا و بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر.

و في تصريح صحفي مقتضب بمركز بلدية العوانة, أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم كمال بلجود بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع الوضع عن كثب بولاية جيجل منذ وقوع الهزة الأرضية" مسلطا الضوء على "ضرورة تجند المسؤولين على جميع المستويات لأي حوادث طارئة من أجل ضمان تقديم المساعدة للمواطنين في الوقت المناسب و طمأنتهم أيضا".

وقال: "أغتنم هذه الفرصة لأتوجه إلى كل المسؤولين على مختلف المستويات للتحلي باليقظة و الاستعداد في الجزائر الجديدة لكل الاحتمالات" مؤكدا أن "الدولة بمؤسساتها ستظل موجودة بجانب المواطنين في كل الحالات و في كل الأوقات".د

و أفاد بأن "الهزة الأرضية لم تخلف أي خسائر بشرية و لا مادية باستثناء بعض الهلع في صفوف المواطنين" و الذي اعتبره السيد بلجود "أمرا عاديا في مثل هذه الحالات".

بدورها أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, "وجود الدولة بمؤسساتها في كل الحالات الطارئة" مردفة بأن "وجودها بمعية وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم يندرج في إطار التضامن الحكومي مع المواطنين".

اقرأ أيضا: جيجل : تشققات بعدد من المنازل و الطرق إثر الهزة الأرضية المسجلة بالعوانة

و كان رئيس المجلس الشعبي البلدي للعوانة مروان بوفنيسة قد صرح في وقت سابق ل/وأج بأنه قد تم تنصيب لجنة أزمة يرأسها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي مهمتها القيام بالمعاينات الميدانية لآثار الهزة الأرضية.

و قد سجلت صباح اليوم الجمعة بولاية جيجل هزة أرضية قوتها 4.9 درجات على مقياس ريشتر حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء و الذي أوضح بأن الهزة وقعت على الساعة الثامنة و 24 دقيقة و حدد مركزها ب5 كلم شمال/شرق العوانة (ولاية جيجل) في عرض البحر.