Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمارك: حجز حمولة بداخلها ألعاب نارية بقيمة 50 مليون دج بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 16:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
الأرشيف الأرشيف

الجزائر - أعلن مدير مفتشية الجمارك الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مصالح نفس المفتشية قامت بحجز حمولة بداخلها ألعاب نارية كانت قادمة من الصين تقدر قيمتها ب50 مليون دج.

و قد أوضح نفس المسؤول أن هذه الحمولة كانت مخبأة داخل حاوية (40 قدما) على مستوى الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية لوادي السمار (الجزائر- شرق).

و عليه فان 750 علبة تحتوى على 100.000 وحدة من الألعاب النارية تم حجزها وسط لفائف بلاستيكية موجهة للتعليب.

في هذا الصدد، أكد السيد رويسي أنه "عملا بتعليمات المدير العام للجمارك في مجال تسيير المخاطر في اطار المراقبة الجمركية قمنا بحجز حمولة قادمة من الصين عبورا بمالطا متمثلة في حاوية بطول 40 قدما تم التأكيد بخصوصها على مستوى التصريح الموجز على أنها مواد موجهة للتعليب".

كما أوضح أنه عقب الشكوك الواضحة حول "خطورة السلعة التي قد تضر بسلامة الاشخاص و البضائع الأخرى و طبقا لأحكام المادة 208 الفقرة 2 من قانون الجمارك" تم الشروع في فتح هذه الحاوية بحضور محضر قضائي و خبير في الشحن البحري.

في نفس الشأن، أشار ممثل الجمارك الجزائرية أن "هذه السلعة ممنوعة منعا باتا طبقا للمادة 21 فقرة 1 من قانون الجمارك حيث شرعت مصالحنا في اعداد اجراءات منازعاتية  على اساس استيراد مواد ممنوعة".

و حسب قوله دائما فان الأمر يتعلق بمخالفة جمركية حسب ما تنص عليه المادة 325 و تعاقب عليها المادة 325 مكرر من قانون الجمارك.

و تتمثل العقوبات التي يتعرض لها مرتكب هذه المخالفة في حجز البضاعة الممنوعة و تلك المستعملة لتمويه هذه المخالفة اضافة الى فرض غرامة تعادل ضعف قيمة البضاعة مع احتمال تسليط عقوبة بالسجن، حسب السيد رويسي.

آخر تعديل على الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 16:04
كلـمات مفتـاحيــة :
جمارك: حجز حمولة بداخلها ألعاب نارية بقيمة 50 مليون دج بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 16:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.23

عبد الرحمان بن خالفة (قانون المالية 2020): "ترتيبات جبائية يتوجب تسييرها بواقعية وتبصر"

20.01.23

سكن: تنصيب طارق بلعريبي مديرا عاما لوكالة "عدل"

20.01.23

جمارك: حجز حمولة بداخلها ألعاب نارية بقيمة 50 مليون دج بالجزائر العاصمة

20.01.23

محمد شرفي: "النخبة الوطنية مدعوة الى الإسهام في بناء الجزائر الجديدة"

20.01.23

اجتماع الجزائر حول ليبيا: دعوة للتعجيل بحل الازمة

20.01.23

حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا