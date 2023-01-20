حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية

الجزائر - لقي 13 شخصا حتفهم واصيب 341 اخرون بجروح سجلت على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 14 الى 20 جانفي الجاري, حسب ما اوردته اليوم الخميس حصيلة لمصالح الامن الوطني.

وعرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب (-1) حادث وكذا عدد الجرحى ب(-21) حالة بينما ارتفع عدد الوفيات بـ (+04) وذلك مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الاسبوع المنصرم.

تشير المعطيات ذات الصلة ان اسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الاولى الى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الاطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام الى توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تضع المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 وخط النجدة لتلقي البلاغات 24سا/24 سا.