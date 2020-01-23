Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الطارف: هلاك تقني بسونلغاز بصعقة كهربائية وإصابة اثنين آخرين بحروق خطيرة  

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 10:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الطارف - هلك تقني يعمل بشركة سونلغاز بصعقة كهربائية و أصيب اثنان آخران بحروق خطيرة خلال قيامهم بأشغال إصلاح على مستوى الشبكة الكهربائية بمدخل بلدية بوقوس بولاية الطارف، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية الملازم أول سيف الدين مداسي أن الضحية الأولى (28 سنة) لفظ أنفاسه الأخيرة جراء شحنة كهربائية عندما كان يستعمل كوابل ذات الضغط العالي بالقرب من مقبرة هذه البلدية الحدودية  مشيرا إلى أن أحد الجرحى يوجد " في حالة حرجة".

وقد تنقل عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف الفريق التقني التابع لامتياز الكهرباء و الغاز للطارف، حسب ما أكده نفس المصدر مشيرا إلى أن جثة الهالك تم تحويلها إلى المصلحة المعنية لمستشفى مدينة الطارف.

أما التقنيان الآخران فقد تم نقلهما من طرف مواطنين كانوا بعين المكان لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى الطارف لتلقي العلاج اللازم كما تمت الإشارة إليه. 

من جهة أخرى، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: هلاك تقني بسونلغاز بصعقة كهربائية وإصابة اثنين آخرين بحروق خطيرة  
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 10:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.23

جيدو /بطولة الجزائر للأكابر: انطلاق المنافسة صباح اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان

20.01.23

ليبيا: بوقادوم يحث أطراف النزاع على تنفيذ الهدنة واستئناف العملية السياسية

20.01.23

ليبيا: بوقادوم يحث أطراف النزاع على تنفيذ الهدنة واستئناف العملية السياسية

20.01.23

خداد: تمادي المغرب في سياسته التوسعية في الصحراء الغربية نتيجة لتقاعس إسبانيا

20.01.23

 انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

20.01.23

سباحة (سباق 50 م على الظهر): بن بارة يتألق ويحطم الرقم القياسي الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها