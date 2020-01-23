الطارف: هلاك تقني بسونلغاز بصعقة كهربائية وإصابة اثنين آخرين بحروق خطيرة  

الطارف - هلك تقني يعمل بشركة سونلغاز بصعقة كهربائية و أصيب اثنان آخران بحروق خطيرة خلال قيامهم بأشغال إصلاح على مستوى الشبكة الكهربائية بمدخل بلدية بوقوس بولاية الطارف، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية الملازم أول سيف الدين مداسي أن الضحية الأولى (28 سنة) لفظ أنفاسه الأخيرة جراء شحنة كهربائية عندما كان يستعمل كوابل ذات الضغط العالي بالقرب من مقبرة هذه البلدية الحدودية مشيرا إلى أن أحد الجرحى يوجد " في حالة حرجة".

وقد تنقل عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف الفريق التقني التابع لامتياز الكهرباء و الغاز للطارف، حسب ما أكده نفس المصدر مشيرا إلى أن جثة الهالك تم تحويلها إلى المصلحة المعنية لمستشفى مدينة الطارف.

أما التقنيان الآخران فقد تم نقلهما من طرف مواطنين كانوا بعين المكان لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى الطارف لتلقي العلاج اللازم كما تمت الإشارة إليه.

من جهة أخرى، فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.