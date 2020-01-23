حماية مدنية: الجزائر تطمح إلى تدعيم قدراتها في التدخل بمعايير المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ

البويرة - تطمح الحماية المدنية إلى تدعيم قدراتها في التدخل بمعاير المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ في المناطق الحضرية تحت رعاية الأمم المتحدة مع تكوين مجموعتين أخريين بالبويرة و المدية، حسبما أكده اليوم الأربعاء بالبويرة مدير الإعلام والإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور.

وفي تصريح لوأج، أوضح العقيد فاروق عاشور أن الجزائر تتضمن حاليا مجموعة واحدة بمعايير دولية تقع بالحميز (الجزائر العاصمة)، مشيرا إلى إطلاق دورات تكوينية لفائدة مجموعتين أخريين للتصديق بمعايير المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ.

بخصوص مجموعة ولاية البويرة، أكد المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية للبويرة الملازم عبدات يوسف، أن المديرية المحلية عينت العناصر الأربعين للوحدة و كذا المستخلفين الأربعين الآخرين و ذلك بعد الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء بمقر المديرية.

وأوضح الملازم عبدات ل/وأج أن "مصالح مديرية الحماية المدنية اجتمعوا صباح اليوم و عينوا ال40 فردا في هذه المجموعة و كذا المستخلفين ال40 قصد تحضيرهم لتصديق المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ بعد تكوين يدوم إلى غاية سنة واحدة".

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يتضمن تكوين هذه المجموعة الجانب المتعلق بالتدريبات البدنية لعناصر التدخل في أرض الواقع في حال كوارث طبيعية و الجانب التنظيمي لفائدة مسؤولي المجموعة قصد ضمان تنظيم أحسن للتدخل و التنسيق حسب معايير تنظيم المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الإنقاذ.

وفي هذا الشأن، قال العقيد عاشور أن "هذه الدورات التكوينية تندرج في إطار عصرنة و تطوير سلك الحماية المدنية الجزائرية"، مضيفا ان مؤسسته "تحوز على جميع البنى التحتية و الكفاءات الضرورية التي تؤهلها لتكون في الصدارة في مجال التدخل و الإنقاذ على المستوى العالمي.

وفي سنة 2018، احتضنت مدينة الأسنام (شرق البويرة) بنجاح تمرين دولي لمحاكاة الزلزال شاركت فيه عناصر الحماية المدنية من بلدان أوروبية (السويد و إيطاليا و فرنسا و البرتغال و إسبانيا و ألمانيا).