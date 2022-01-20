Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019

الجزائر - قامت المصالح الخارجية لشرطة حدود خلال سنة 2019 بمعالجة 21303 قضية تورط فيها 21956 شخصا مقابل 12551 قضية سجلت في 2018، أي بزيادة تقدر ب69،7 بالمئة، كما أوضحه اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة مراقب الشرطة مدير شرطة الحدود سيفي محمد النوي.

واكد السيد سيفي، خلال ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات شرطة الحدود خلال العام الماضي، أنه من ضمن هؤلاء المتورطين في قضيا مختلفة، تم تقديم 4867 شخصا للمصالح الامنية المختصة ،مشيرا الى ان هذه القضايا تتعلق اساسا بالتزوير واستعمال المزور والسرقات والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمركبات والاسلحة والذخيرة والتهريب والاقامة والهجرة غير الشرعية والقبض على الاشخاص المبحوث عنهم واختراق غير الشرعي للحدود الى جانب جنح أخرى مختلفة.

وذكر السيد سيفي، في هذا الاطار، أن شرطة الحدود تتواجد على  مستوى 36 مطارا و11 ميناءا و26 مركز حدودي بري لمراقبة دخول وخروج المسافرين في النقاط الرسمية للحدود من أجل حماية الاشخاص وممتلكاتهم وفق قوانين الجمهورية الجزائرية والقوانين الدولية، مشيرا الى انه تم خلال السنة الفارطة مراقبة 16.755.660 مسافرا في هذه النقاط الحدودية الثلاثة البرية والجوية والبحرية  بانخفاض قدر بنسبة 1،20 بالمئة مقارنة مع 2018.

وفي مجال الحركة الحدودية للطائرات، عالجت مصالح شرطة الحدود 71690 رحلة لمختلف شركات الطيران مقابل 73523 رحلة خلال 2018 أي بفارق بلغ 1833 رحلة اي بانخفاض قدر ب55 ،2 بالمئة .

أما في مجال الحركة الحدودية للسفن تم في 2019 التكفل ب9295 رحلة بحرية مقابل 9408 رحلة في 2018 اي بنسبة انخفاض يقدر ب20 ،1 بالمئة، يضيف نفس المسؤول، مذكرا بكل الاجراءات التي اتخذت لتسهيل تنقل المسافرين عبر الموانئ حيث تم خلال هذه السنوات الاخيرة من خلال تعزيز وتدعيم الوسائل الحديثة لمراقبة وثائق المسافرين على متن السفينة لاسيما في موسم الاصطياف.

في حين تم خلال السنة الفارطة مراقبة 2.426.335 مركبة على مستوى الحدود البرية اي بزيادة تقدر بنسبة 2،49 مقارنة مع 2018 .

وتطرق السيد سيفي في هذا الاطار الى دور ومهام مديرية شرطة الحدود لتامين الموانئ المطارات والحدود البرية لمراقبة حركة الاشخاص العابرين لهذه المواقع وكذا ممتلكاتهم لتعزيز الامن من مختلف انواع الاجرام كتهريب المخدرات والحركة غير الشرعية لرؤوس الاموال من والى الخارج وتهريب الاسلحة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تعمل على تسهيل الاجراءات الادارية للمسافرين ومراقبة الوثائق باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة ،مذكرا بتواجد ثمانية مصالح جهوية لمراقبة الحدود.

وافاد مراقب الشرطة بالمناسبة بانه سيتم قريبا انشاء مصلحة جديدة تتولى مكافحة مختلف الشبكات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية وذلك لتكثيف الامن عبر المناطق الحدودية الجوية والبحرية والموانئ.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 16:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.22

بلماضي: (كأس العالم-2022) "انها بداية مغامرة جديدة"  

20.01.22

المؤسسات المصغرة: نحو اعداد خريطة نشاطات لتوجيه المشاريع حسب متطلبات التنمية المحلية

20.01.22

تبسة: "احتمال أن يكون موقع الفسيفساء الجديدة المكتفشة بنقرين عبارة عن حمام معدني يعود…

20.01.22

نفط: سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 26ر65 دولارا للبرميل

20.01.22

إيليزي: الهلال الأحمر الليبي يثمن الهبة التضامنية للجزائر مع الشعب الليبي

20.01.22

الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا