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تعرض 10 أشخاص للاختناق بالغاز المحترق بأحد المرشات بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
تعرض 10 أشخاص للاختناق بالغاز المحترق بأحد المرشات بالجزائر العاصمة

الجزائر - تعرض اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة 10 أشخاص من رجال و نساء للاختناق بالغاز بأحد المرشات ببلدية الجزائر الوسطى جراء خلل على مستوى السخان الرئيسي، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

و أوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الملازم الاول خالد بن خلف الله، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة 11سا و 10 دقيقة على مستوى مرش يقع بـ 11 شارع  بولحدور القريب من شارع خليفة بوخالفة (بلدية الجزائر الوسطى)، حيث تعرض 10 أشخاص ( 6 نساء و 4 رجال) إلى الاختناق بالغاز المنبعث من السخان الرئيسي. 

وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادثة لإسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 67 سنة، منهم سيدتين تلقتا الإسعافات الأولية في نفس الموقع بينما لزم نقل الـ 4 سيدات المتبقيات و 4 رجال إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج اللازم جراء صعوبة في التنفس و فقدان للوعي.

وفي انتظار تحديد أسباب هذه الحادثة، أكد المتحدث أن ثمة "احتمال بوجود تسرب للغازات المحترقة من السخان الرئيسي لهذا المرش". وقد سخرت بالمناسبة شاحنة إطفاء و 4 سيارات إسعاف للتكفل بالمتضررين.

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تعرض 10 أشخاص للاختناق بالغاز المحترق بأحد المرشات بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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