تعرض 10 أشخاص للاختناق بالغاز المحترق بأحد المرشات بالجزائر العاصمة

و أوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الملازم الاول خالد بن خلف الله، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة 11سا و 10 دقيقة على مستوى مرش يقع بـ 11 شارع بولحدور القريب من شارع خليفة بوخالفة (بلدية الجزائر الوسطى)، حيث تعرض 10 أشخاص ( 6 نساء و 4 رجال) إلى الاختناق بالغاز المنبعث من السخان الرئيسي.
وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادثة لإسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 67 سنة، منهم سيدتين تلقتا الإسعافات الأولية في نفس الموقع بينما لزم نقل الـ 4 سيدات المتبقيات و 4 رجال إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا لتلقي العلاج اللازم جراء صعوبة في التنفس و فقدان للوعي.
وفي انتظار تحديد أسباب هذه الحادثة، أكد المتحدث أن ثمة "احتمال بوجود تسرب للغازات المحترقة من السخان الرئيسي لهذا المرش". وقد سخرت بالمناسبة شاحنة إطفاء و 4 سيارات إسعاف للتكفل بالمتضررين.