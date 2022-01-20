الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022 -

مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019 -

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية والخاصة -

الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي -

مريم شرفي: إعداد أول تقرير عن وضع الطفولة خلال الأسابيع القليلة القادمة -

الجزائر تدين بقوة الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو -

جيدو/ بطولة الجزائر للأكابر: أ كثر من 500 مصارع و مصارعة في الموعد بقاعة حرشة حسان -

تعرض 10 أشخاص للاختناق بالغاز المحترق بأحد المرشات بالجزائر العاصمة -

وهران: افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بحضور زهاء 50 عارضا -

زراعة الزيتون : جهود حثيثة لتطوير الشعبة بتندوف -

رابطة الأبطال الإفريقية: اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل يلعبان آخر أوراقهما -

الأسرى الصحراويون بسجون المغرب : معاناة لا تنتهي و لامبالاة ترقى إلى محاولات التصفية الجسدية -

هبوب رياح قوية على ولايات الجنوبية و الشرقية من الوطن -

مونديال 2022 (منطقة افريقيا): نتائج القرعة في صالح الخضر -

نصف مليار شخص في العالم يعانون من الأجور غير الكافية -

سباحة/ بطولة الجزائر: بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم الأول -

رايس أمبولحي يحرز جائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم -

تبسة: اكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة ببلدية نقرين -

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف -