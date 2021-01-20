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الجريمة والتهريب: توقيف 19 شخصا في عديد ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
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الجزائر - أوقفت فرق الدرك الوطني في عديد ولايات الوطن 19 شخصا لتورطهم في قضايا الاجرام والتهريب، لاسيما الحبوب المهلوسة والمشروبات الكحولية، حسبما أشار إليه اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح الأمنية.

وفي هذا الصدد، أوقفت مصالح الدرك الوطني أفراد ينتمون إلى مجموعة أشرار مختصة في عمليات السطو باستخدام السلاح بمدينة ذراع الميزان، ولاية تيزي وزو، على متن سيارتين، وبحوزتهم بندقية صيد وبندقية ضخ وسيف وأربع خناجر وقناع وقفازات بلاستيكية. وقد اقتيد المتهمون للتحقيق بمقر الفرقة الاقليمية بفريقات، حسبما أوضحه المصدر.

أما بولاية الجلفة، فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص أثناء نقلهم لأربع قناطير و50 كغ من نفايات النحاس على متن مركبة، في حين تم ايقاف ثلاثة أشخاص أخرين في تلمسان وسيدي بلعباس، ومنهم شاب يقطن بسبدو وبحوزته 85 غراما من الكيف المعالج.

كما تم توقيف شريكيه، البالغة أعمارهما 29 و34 سنة، القاطنين بسيدي بلعباس وبرج بوعريريج، وبحوزتهما 100 قرصا مهلوسا، و480 غراما من الكيف المعالج اضافة إلى مبلغ مالي قدره 279 ألف دينار جزائري يمثل عائدات الاتجار بهذه المواد، حسب المصدر نفسه الذي اشار أن المتهمين قد اقتيدا إلى مقر فرقة الغور لأجل التحقيق معهما.

وبولاية سيدي بلعباس دائما، أوقفت عناصر الدرك شابين ببلدية عين البرد وبحوزتهما 1430 قرصا مهلوسا، بينما أوقفت عناصر الفرقة الاقليمية بأم الطبول (ولاية الطارف) شخصا في الخمسينيات من عمره، يقطن ببلدية البوني (عنابة)، قادما من تونس وبحوزته 6328 قرصا مهلوسا مخبئة تحت غطاء محرك مركبته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 16:32
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الجريمة والتهريب: توقيف 19 شخصا في عديد ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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