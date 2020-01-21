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رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك لدراسة ظاهرة حوادث المرور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك لدراسة ظاهرة حوادث المرور

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير لأول عبد العزيز جراد بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشتركـ في أقرب الآجالـ يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح التدابير التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة ولا يمكن تحملهاـ وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:21
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رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك لدراسة ظاهرة حوادث المرور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:18     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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