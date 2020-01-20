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حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص  وإصابة 24 آخرين خلال 24 ساعة الماضية

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 13:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص  وإصابة 24 آخرين خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 اخرون بجروح على اثر وقوع  ثلاثة حوادث مرور بمختلف مناطق الوطن ما بين  19 (سا8 صباحا) و20 يناير(سا8 صباحا) أي خلال ال 24 ساعة الماضية ، كما أكده اليوم الاثنين بيان من مصالح الحماية المدنية. 

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة في حوادث المرور سجلت على مستوى ولاية عنابة بوفاة شخصين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح  على اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 46 ببلدية ودائرة الحجار.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية بنفس الولاية من أجل تقديم الإسعافات الاولية لثلاثة اشخاص تعرضوا الى اختناق جراء استنشاقهم غاز احادي أكسيد الكاربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكنهم بالمكان المسمى حي واد العنب دائرة برحال.

كما قامت وحدات الحماية المدنية --يضيف ذات البيان بإخماد تسعة (9) حرائق حضرية وصناعية ومختلفة في كل من ولايات "وهران ،معسكر ،تيسمسيلت ،المدية ،البويرة ،تيزي وزو ، قسنطينة ، أم البواقي ، الطارف وتبسة .

وأدت هذه الحوادث الى وفاة أمرأه متفحمة على اثر حريق شب بعمارة ذات خمس طوابق بالمكان المسمى حي النور ببلدية بئر الجير بولاية وهران واصابة أربعة اشخاص بضيق في التنفس على اثر حرائق  داخل مسكنهم منهم شخصين بولاية تبسة واثنين اخرين بولاية الطارف وكذا اصابة خمسة اخرين بجروح على اثر حرائق شبت في مطعم ومحل بيع العطور بالمكان المسمى حي 1600 مسكن ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة، كما اكده بيان الحماية المدنية.

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حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص  وإصابة 24 آخرين خلال 24 ساعة الماضية
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 13:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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