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حادث مرور الوادي: وزيرا الداخلية والصحة يطمئنان على حالة الجرحى ويقدمون التعازي لعائلات الضحايا

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
حادث مرور الوادي: وزيرا الداخلية والصحة يطمئنان على حالة الجرحى ويقدمون التعازي لعائلات الضحايا

الوادي - قام كل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي كمال بلجود وعبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأحد بزيارة بعض جرحى حادث المرور المميت الذي وقع صباح اليوم بالطريق الوطني رقم (3) الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير (160 كلم شمال الوادي) .

واطلع الوفد الوزاري على الحالة الصحية للمصابين بعدد من مصالح ذات المرفق الصحي ، وقدمت له شروحات من قبل الطاقم الطبي المشرف على الخدمات الطبية ، بما فيها الوضعية الصحية للجرحى المتواجدين على مستوى المؤسستين العموميتين الإستشفائيتين بكل من الوادي وبسكرة ، كما وقف أيضا على ظروف التكفل الطبي بالمصابين . 

وصرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود "جئنا لتقديم التعازي لعائلات ضحايا هذه المأساة ومواساتهم وكذا الإطمئنان على الحالة الصحية للجرحى وظروف التكفل الصحي بهم".

وبالمناسبة ثمن السيد بلجود جهود الطواقم الأمنية والصحية التي وقفت على عمليات إجلاء المصابين نحو المراكز الإستشفائية. 

ومن جهته تحاور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد مع عديد المواطنين الذين تجمعوا أمام مستشفى المغير ، وطرحوا امامه بعض انشغالاتهم سيما ما تعلق منه بتجهيز المرافق الصحية بالمعدات الطبية وتدعيمها بالأطباء سيما الأخصائيين وكذا طواقم الشبه الطبي.

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ووعد وزير القطاع المواطنين بالتكفل بهذه الإنشغالات التي -كما قال- " تبقى مرهونة بتوفر الإمكانيات المادية".

وكان هذا الحادث الخطير الذي وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم على بعد نحو 10 كلم شمال بلدية أسطيل (ولاية الوادي) باتجاه ولاية بسكرة قد أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 59 آخرين بجروح بعضهم في حالات خطيرة ، وفقا لما أفادت به الحماية المدنية.

ومن بين مجموع 59 جريحا ، 38 منهم يوجدون حاليا بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير (160 كلم شمال الوادي) ، و11 آخرين نقلوا وبالنظر إلى حالتهم الحرجة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية ببسكرة (6) والمؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر جيلاني بالوادي (5) ، فيما غادر 10 جرحى مستشفى المغير بعد تلقيهم الفحوصات اللازمة ، مثلما ذكر مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد القادر لعويني .

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قدم تعازيه إلى عائلات ضحايا هذه المأساة ، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى . وكلف السيد تبون الوزير الأول باتخاذ كافة الإجراءات للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.

آخر تعديل على الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 18:47
كلـمات مفتـاحيــة :
حادث مرور الوادي: وزيرا الداخلية والصحة يطمئنان على حالة الجرحى ويقدمون التعازي لعائلات الضحايا
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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