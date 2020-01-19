Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرا الداخلية والصحة يتنقلان الى مكان الحادث المروري الذي وقع بين ولايتي الوادي وبسكرة

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاحد، إلى مكان الحادث المروري الذي وقع صبيحة اليوم بين ولايتي الوادي وبسكرة لمعاينة الوضع هناك واتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.

ولقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 46 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث المرور الذي وقع اليوم الاحد بالطريق الوطني رقم (03) في شقه الرابط بين بلدية اسطيل (التي تبعد 140 كلم) شمال عاصمة ولاية الوادي وبلدية اوماش بولاية بسكرة، حسبما أفادت به الحماية المدنية.

وسيتفقد الوزيران سير عمليات تقديم الإسعافات والتكفل الطبي بالجرحى (46) منهم 41 جريحا يتواجدون بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ببلدية المغير (160 كلم شمال عاصمة الولاية) حيث يخضعون إلى المتابعة والمراقبة الطبية المتخصصة.

كما سيلتقي السيدان بلجود وبن بوزيد بعائلات المتوفين (12) في هذا الحادث والجرحى (46) الذين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن الذين تنقلوا إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير لزيارة المصابين .

ويأتي هذا الحادث المروري اثر اصطدام مباشر بين حافلتين وقع في حدود الساعة الثانية صباحا الأولى تعمل على الخط الرابط بين (ورقلة وجيجل) والثانية تعمل على مستوى الخط (سطيف و ورقلة).

وحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الحادث يرجع للسرعة المفرطة كما أوضح مدير الحماية المدنية بالولاية احمد باوجي.

وتم نقل الموتى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالمقاطعة الإدارية بالمغير بمنطقة وادي ريغ  كما تم إجلاء الجرحى (عدد منهم في حالات خطيرة جدا) إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

وإثر هذا الحادث المأساوي، قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

كما كلف رئيس الجمهورية، الوزير الاول باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتكفل بالجرحى ومساعدة عائلات الضحايا.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرا الداخلية والصحة يتنقلان الى مكان الحادث المروري الذي وقع بين ولايتي الوادي وبسكرة
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.19

المجتمع الدولي يبحث من برلين سبل إحلال السلام بليبيا

20.01.19

مؤتمر برلين: فرصة سانحة لحشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا

20.01.19

وزيرا الداخلية والصحة يتنقلان الى مكان الحادث المروري الذي وقع بين ولايتي الوادي وبسكرة

20.01.19

رئيس الجمهورية يقدم تعازيه لعائلات ضحايا الحادث المروري الذي وقع بين بسكرة والوادي

20.01.19

الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور

20.01.19

السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.16

موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني