Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 10:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور

الوادي - لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 46 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الاحد بالطريق الوطني رقم (03) في شقه الرابط بين بلدية اسطيل (التي تبعد 140 كلم ) شمال عاصمة ولاية الوادي وبلدية اوماش بولاية بسكرة حسبما أفادت به الحماية المدنية.

ويأتي هذا الحادث المروري اثر اصطدام مباشر بين حافلتين وقع في حدود الساعة الثانية صباحا الأولى تعمل على الخط الرابط بين (ورقلة وجيجل) والثانية تعمل على مستوى الخط سطيف ورقلة وحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الحادث يرجع للسرعة المفرطة كما أوضح مدير الحماية المدنية بالولاية احمد باوجي.

وتم نقل الموتى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالمقاطعة الإدارية بالمغير بمنطقة وادي ريغ كما تم إجلاء الجرحى (عدد منهم في حالات خطيرة جدا) إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 10:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.19

الوادي: 12 حالة وفاة و46 جريح في حادث مرور

20.01.19

السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي

20.01.19

فتح قنصليات في الصحراء الغربية من قبل غينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال…

20.01.19

تونس تعلن عن عدم مشاركتها في المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا بسبب "ورود الدعوة بصفة…

20.01.18

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء : النص الكامل للبيان

20.01.18

الرئيس تبون يحل ببرلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير