غاز احادي أكسيد الكربون: وفاة 30 شخص واصابة 273 آخرين خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري

الجزائر -سجلت خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري, وفاة 30 شخص نتيجة تعرضهم الى الاختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المتسرب من أجهزة التدفئة وتسخين الماء, فيما تم انقاذ أزيد من 270 شخص من الموت المؤكد نتيجة هذه الاختناقات.

و كشف مدير الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور في تصريح خص به واج عن تسجيل وفاة 30 شخصا نتيجة استنشاقهم لغاز احادي أكسيد الكربون بالمنازل وانقاذ أزيد من 273 شخص آخرين من الموت المحتم منذ الفاتح من الشهر الجاري, فيما عرفت السنة الفارطة مصرع 145 شخصا و إنقاذ 2000 آخرين.

و تأتي هده الأرقام المتصاعدة "بالرغم من الحملات التوعوية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية", يقول العقيد عاشور الذي أعرب عن أسفه لتسجيل حوادث متكررة ناجمة عن تسرب هده المادة السامة.

وارجع العقيد فاروق عاشور مثل هذه الحوادث الى سوء "تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء من طرف اشخاص غير مؤهلين الى جانب غياب الصيانة وعدم خضوع جميع التجهيزات المسوقة الى المراقبة".

كما أكد ذات المسؤول أن مصالح الحماية المدنية تواصل مجهوداتها وحملاتها التوعوية التي انطلقت هذه السنة مبكرا (في شهر نوفمبر 2019) ومرافقتها بومضات اشهارية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية الى جانب استعمال شبكات التواصل الإجتماعي والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة للحد من هذه الظاهرة .

وفي هذا السياق تقوم هذه المصالح -حسبه- بتقديم توجيهات ونصائح حول استعمال تجهيزات التدفئة وتسخين الماء لفائدة المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني بالإضافة الى تنظيم قوافل بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للمرصصين لإجراء مراقبة لهذه التجهيزات بالمنازل مشددا على "ضرورة احترام اجراءات الوقاية والسلامة سيما المتمثلة في وضع منافذ تهوية في أعلى واسفل الأماكن التي يتم فيها تركيب التجهيزات التي تشتغل بالغاز".

وشدد من جانبه رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه الدكتور مصطفى زبدي على ضرورة تشجيع المواطنين على اقتناء الجهاز الكاشف عن تسرب غاز احادي أكسيد الكربون.

وأوضح ذات المتحدث أن الجمعية بصدد البحث مع المتعاملين والشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن صيغة "لاختيار أحسن جهاز مسوق للكشف عن تسرب غاز احادي اكسيد الكربون" الناجم عن تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء لجعله في متناول المواطنين لوضع حد لحوادث الاختناقات التي أودت بحياة عائلات بأكملها.

وأكد الدكتور زبدي من جهة أخرى أنه يحاول في اطار نشاطات الجمعية وبالتعاون مع مختلف الفاعلين في الميدان "اختيار أحسن جهاز كاشف عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون يخضع لمقاييس السلامة" لتشجيع المواطنين على اقتنائه وذلك لوقايته من الاختناقات الناجمة عن تسرب هذا الغاز الذي يتسبب في حصد الأرواح يوميا مشيرا بأن اسعار التجهيزات الكاشفة عن احادي اكسيد الكربون المتداولة بالسوق الوطنية تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دج .

وقد اقترحت الجمعية -حسب ذات المتحدث -على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ادراج سعر هذا الجهاز ضمن 3 أو 4 فواتير استهلاك الكهرباء والغاز حتى يتسنى للمواطن "اقتنائه بسعر معقول".

كما أرجع المتحدث هذه الحوادث المتكررة إلى "غياب ثقافة المراقبة الدورية لهذه التجهيزات وصيانتها وتنظيفها من اعشاش الطيور" مشيرا انه ساهم في تفاقم هذه الظاهرة "سلوك المواطن الذي يقوم بغلق جميع منافذ التهوية" وتركيب في بعض الأحيان تجهيزات غير موجهة -كما اضاف - الى الاستعمال المنزلي مما يؤدي في العديد من الأحيان إلى وقوع كوارث لا يحمد عقباها.

ودعا السيد زبدي العائلات الى" تحمل شدة البرد بدل من اقتناء تجهيزات لا تخضع للمقاييس وذلك حفاظا على حياة افرادها .

ونفى من جهته رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة بالجزائر العاصمة السيد عبد الوهاب حركاس نفيا قاطعا أن يكون غاز احادي أكسيد الكربون المتسرب داخل المنازل والمتسبب في الاختناقات المميتة سببه تجهيزات التدفئة وتسخين الماء المتداولة في السوق الوطنية مؤكدا بأن "وزارة التجارة تحرص حرصا شديدا على مراقبة جميع هذه التجهيزات سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة".

وأوضح ذات المسؤول أن المصالح المختصة تقوم "بمراقبة دقيقة" للتجهيزات المستوردة عبر الحدود سيما الجانب التقني منها والذي قد يتسبب في مشاكل للمواطن مؤكدا" بأنه سبق وأن "حجزت مصالح الجمارك تجهيزات كانت لا تخضع في صناعتها للمقاييس العالمية" كما يتم خضوع كل المنتوجات المحلية الى المراقبة بمخبر قسنطينة ".

وكشف السيد حركاس بالمناسبة عن فتح مخبر آخر جديد بسحاولة (العاصمة) سيساهم في تعزيز هذه المراقبة لجميع التجهيزات على المستوى الوطني.

وقد عززت الوزارة -حسب ذات المسؤول-هذه المراقبة منذ تسجيل أول حالات وفاة ناجمة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون تسعى جاهدة الى مرافقة جميع نشاطات المديرية العامة للحماية المدنية.

ودعا من جانب آخر المواطن الى الإستعانة بتقني لتركيب وصيانة تجهيزات التدفئة وتسخين الماء وكذا مراقبتها من حين لآخر من طرف اعوان وتقنيي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.