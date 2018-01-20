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حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 14:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

 

الجزائر- لقي ثمانية اشخاص حتفهم و أصيب 10 اخرون بجروح في عدة حوادث مرورية سجلت خلال ال48 ساعة الماضية في عدة مناطق مختلفة من الوطن, حسب حصيلة اوردتها المديرية العامة للحماية المدنية يوم السبت.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بوفاة شخصين دهستهما سيارة سياحية على مستوى مدخل قصر المعارض بلدية المحمدية دائرة الدار البيضاء و بولاية البليدة التي توفي بها شخصان اثر اصطدام سيارة سياحية مع دراجة نارية على مستوى الطريق السيار "شرق-غرب" ببلدية و دائرة بوفاريك.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الاولية ل34 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة و سخان الماء بكل من ولايات سطيف و المسيلة و برج بوعريريج و البليدة و تيبازة و قسنطينة و تيارت و تبسة و البويرة و النعامة و الجلفة و غرداية و قالمة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بإخماد 8 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات الجزائر و النعامة و أم البواقي و تيزي وزو و المدية و مستغانم،و باتنة و تلمسان.

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حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 14:52     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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