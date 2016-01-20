Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر- لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح, جراء وقوع 3 حوادث مرور خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن, حسبما أفاد به, يوم الخميس, بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر, أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة شخصين وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد 10 كلم اتجاه المكان المسمى امسل, بلدية و دائرة تمنراست, حيث تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي من طرف الحماية المدنية.

من جهة أخرى, تدخلت ذات المصالح لنقل امرأتين متوفيتين جراء استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان المياه داخل مسكنهم الكائن بحي المسمى الريم, بلدية ودائرة عنابة, حيث تم تحويل الضحيتين إلى المستشفى المحلي من طرف أعوان الحماية المدنية, بينما تم تقديم الاسعافات الأولية لـ14 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من ولايات قسنطينة, ميلة, برج بوعريريج والبليدة, وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المراكز الصحية المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد 04 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر, البويرة, بجاية وتيبازة, دون تسجيل ضحايا بشرية في هذه الحرائق.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.16

وزير الاتصال يزور مقر وكالة الأنباء الجزائرية ويترحم على روح الفقيد عبد الكريم حمادة

20.01.16

دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: مشاركة 74 ناديا من 16 دولة في الطبعة الخامسة…

20.01.16

السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي

20.01.16

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.16

المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة

20.01.16

كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.13

باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة…

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير