حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر- لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح, جراء وقوع 3 حوادث مرور خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن, حسبما أفاد به, يوم الخميس, بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر, أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة شخصين وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد 10 كلم اتجاه المكان المسمى امسل, بلدية و دائرة تمنراست, حيث تم تحويل الضحايا الى المستشفى المحلي من طرف الحماية المدنية.

من جهة أخرى, تدخلت ذات المصالح لنقل امرأتين متوفيتين جراء استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان المياه داخل مسكنهم الكائن بحي المسمى الريم, بلدية ودائرة عنابة, حيث تم تحويل الضحيتين إلى المستشفى المحلي من طرف أعوان الحماية المدنية, بينما تم تقديم الاسعافات الأولية لـ14 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من ولايات قسنطينة, ميلة, برج بوعريريج والبليدة, وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المراكز الصحية المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد 04 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر, البويرة, بجاية وتيبازة, دون تسجيل ضحايا بشرية في هذه الحرائق.