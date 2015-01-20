وجاء في البيان أنه "بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، خلال الايام الماضية من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول وبحوزته مبلغ مالي غير مصرح به قدر ب37700 أورو".
إحباط محاولة تهريب أكثر من 37.000 أورو من مطار هواري بومدين
أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 17:00 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 9 مرات
الأرشيف
الجزائر - احبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في الايام الماضية محاولة تهريب أكثر من 37.000 أورو من قبل شخص أثناء محاولته مغادرة البلاد باتجاه اسطنبول (تركيا)، حسب مأ افاد به اليوم الاربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
كلـمات مفتـاحيــة :