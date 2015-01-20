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وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 12:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - توفي 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بكل من ولايتي سطيف وتبسة خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما افادت به اليوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت على اثر وفاة 3 أشخاص جراء استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة بولاية سطيف، حيث تم تسجيل وفاة شخصين على إثر استعمال مدفئة داخل مسكنهم الكائن بالمكان المسمى بوذن عثمان ببلدية تاشودة، دائرة بئر العرش.

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وبولاية تبسة، تم تسجيل وفاة شخص واحد على اثر استعمال موقد طهي داخل مسكن الكائن بالمكان المسمى حي 59 مسكن بلدية ودائرة بئر العاتر، حيث تم تحويل الضحايا إلى المراكز الصحية من طرف الحماية المدنية.

 ولتفادي مثل الحوادث، كانت مصالح الحماية المدنية قد دعت كافة المواطنين إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم من خلال ضمان تهوية مستمرة داخل المنازل عند استعمال أجهزة التدفئة والصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية وآلات الطبخ.

كما تضع الحماية المدنية رقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021 تحت تصرف المواطنين.

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وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 12:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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