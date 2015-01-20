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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 12:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر - لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح جراء وقوع 5 حوادث مرور خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية برج بوعريريج بوفاة شخصين واصابة 25 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين 19 سيارة من الوزن الخفيف و 8 شاحنات على الطريق السيار شرق غرب بلدية عين سترة، دائرة راس الواد، حيث تم إسعاف الضحايا بعين المكان و تحويلهم الى القطاع الصحي المحلي.

 من جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايتي الجزائر وتيارت، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخصين بحروق طفيفة وضيق في التنفس، في حين تم التكفل بضحايا بعين المكان وتحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات.

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حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 12:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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