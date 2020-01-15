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سطيف: هلاك امرأتين من عائلة واحدة اختناقا بأحادي أكسيد الكربون ببلدية تاشودة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

سطيف - لقيت امرأتان من عائلة واحدة حتفهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الكائن ببلدية تاشودة (شرق سطيف)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بامرأة ( 88 سنة) وابنتها ( 45 سنة) تدخلت وحدة التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية لبلدية العلمة لإجلاء جثتيهما بعد تلقي اتصال بهذا الشأن من طرف مصالح الدرك الوطني، حسب المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المصالح، الملازم الأول إلياس كداد.

وترجع أسباب اختناق الضحيتين إلى استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل،  كما أفاد به الملازم الأول إلياس كداد.

وذكر ذات المصدر أن 11 شخصا لقوا حتفهم اختناقا بالغازات المحترقة منذ بداية شهر يناير الجاري و ذلك نتيجة سوء استعمال أجهزة التدفئة و التسخين المنزلية.

ويتعلق الأمر –حسبه- بأربعة  أشخاص ببلدية عين لقراج ( شمال سطيف) و5 آخرون ببلدية سطيف إضافة إلى ضحيتين أخريين ببلدية تاشودة ( شرق سطيف)، حسب معطيات مصالح الحماية المدنية.

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سطيف: هلاك امرأتين من عائلة واحدة اختناقا بأحادي أكسيد الكربون ببلدية تاشودة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 09:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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