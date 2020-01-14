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البليدة: وفاة رجل وابنته اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 10:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

 

البليدة - توفي صباح يوم الثلاثاء بالبليدة رجل و ابنته بسبب اختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون, فيما لا تزال زوجته في حالة إنعاش بمستشفى "إبراهيم تيريشين" بوسط المدينة, حسبما علم من الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت في حدود السادسة صباحا بحي "عبد المومن" ببلدية البليدة من اجل حالة اختناق عائلة بغاز أحادي اكسيد الكربون, مشيرا إلى تسجيل وفاة الأب (33 سنة) و ابنته (4 سنوات) وإسعاف ونقل الأم (25 سنة) والتي لا تزال فاقدة للوعي و في حالة إنعاش بالمستشفى المذكور.

وأشار إلى أنه لم يتم لحد الآن نقل جثتي الضحيتين بسبب قيام الشرطة بالتحقيقات اللازمة بعين المكان.

و ذكر أن سبب الاختناق يعود لتسرب غاز أحادي اكسيد الكربون من السخان المائي المتواجد داخل حمام المنزل و المدفأة المتواجدة داخل غرفة النوم و المزودة بقارورة غاز البوتان.

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البليدة: وفاة رجل وابنته اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 10:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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