وفاة 22 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ الفاتح من يناير الجاري

الجزائر- توفي 22 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون وتم اسعاف أكثر من 194 آخر, منذ الفاتح من يناير الجاري ,حسب ما أفادت به يوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ,أنه تم خلال 48 ساعة الأخيرة تقديم الاسعافات الاولية لـ 58 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة داخل المنازل و المحلات بكل من ولايات الجزائر, قسنطينة, باتنة , نعامة, المدية, بسكرة ,البليدة, أم البواقي, عين تموشنت, برج بوعريريج ,عين الدفلى ,البويرة و غرداية , حيث تم اسعاف الضحايا بعين المكان و تحويلهم إلى مختلف المستشفيات.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أكدت أن هذه الحوادث تقع "نتيجة أخطاء في الوقاية مثل نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية و التركيب السيئ و قدم الأجهزة و استعمال جهاز الطبخ كوسيلة للتدفئة".

ولتفادي هذه الحوادث شدت ذات المصالح على ضرورة الوقاية من هذه الظاهرة التي "ظلت من أولويات المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين بهدف إرساء ثقافة وقائية للحد أو التقليل من نسبة الضحايا".

في هذا السياق, تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين الى أخذ مزيد من الحيطة والحذر واتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم من خلال ضمان تهوية مستمرة داخل المنازل عند استعمال أجهزة التدفئة والصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية وآلات الطبخ.

ولتفادي مثل هذه الحوادث والتكفل السريع والفعال, تضع الحماية المدنية رقم النجدة 14 والرقم الاخضر 1021 تحت تصرف المواطنين.