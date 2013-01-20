حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تلمسان بوفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح إثر تسجيل حادثين مرورين , كما شهدت ولاية برج بوعريريج وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح إثر وقوع حادث مرور.
من جهة أخرى, قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 11 حريقا حضرية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر, البليدة, الشلف, مستغانم, عنابة, عين تموشنت, بومرداس, الجلفة, تيزي وزو, سكيكدة, الشلف, تيارت و غرداية.
و أدت هذه الحرائق إلى إصابة طفلين بصعوبة بالتنفس بولاية الجزائر وإصابة شخص بحروق سطحية في الوجه بولاية بومرداس وكذا تسجيل 15 شخصا مصدوم بولاية مستغانم.