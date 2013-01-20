الأغواط: استرجاع أزيد من 32 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة

الأغواط- تمكنت مصالح أمن دائرة حاسي الرمل بولاية الأغواط من استرجاع 5ر32 قنطار من الكوابل النحاسية المسروقة من مختلف الأحجام و5ر3 قنطار من معدن الألومنيوم المستعمل في نقل الكهرباء ومركبة نفعية ، حسبما أعلنته يوم الإثنين خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وتم تنفيذ هذه العملية , والتي تم فيها أيضا القبض على شخصين (29و37 سنة), إثر شكاوي تقدمت بها الشركة الوطنية للهندسة و البناء بحاسي الرمل، مفادها تعرضها للسرقة ، حيث فتحت مصالح أمن الدائرة تحقيقا و مباشرة تحريات حثيثة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما الذي كان على متن شاحنة عثر بها على كمية معتبرة من الكوابل النحاسية و معدن الألمنيوم مموهة بخردوات حديدية.

كما تم أيضا حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر 500.000 دج . وقد أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية شريكه في الجرم ، إستنادا لنفس المصدر.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة الموصوفة.