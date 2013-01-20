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الأغواط: استرجاع أزيد من 32 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
الأغواط: استرجاع أزيد من 32 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة

 

الأغواط- تمكنت مصالح أمن دائرة حاسي الرمل بولاية الأغواط من استرجاع 5ر32 قنطار من الكوابل النحاسية المسروقة من مختلف الأحجام و5ر3 قنطار من معدن الألومنيوم المستعمل في نقل الكهرباء ومركبة نفعية ، حسبما أعلنته يوم الإثنين خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وتم تنفيذ هذه العملية , والتي تم فيها أيضا القبض على شخصين (29و37 سنة),  إثر شكاوي تقدمت بها الشركة الوطنية للهندسة و البناء بحاسي الرمل، مفادها تعرضها للسرقة ، حيث فتحت مصالح أمن الدائرة تحقيقا و مباشرة تحريات حثيثة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما الذي كان على متن شاحنة عثر بها على كمية معتبرة من الكوابل النحاسية و معدن الألمنيوم مموهة بخردوات حديدية.

كما تم أيضا حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر 500.000 دج . وقد أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية شريكه في الجرم ، إستنادا لنفس المصدر.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة الموصوفة.

آخر تعديل على الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 13:03
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الأغواط: استرجاع أزيد من 32 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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