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يناير 2970 : أزيد من 30 عارضا في صالون الأزياء والصناعات التقليدية والحرف بالوادي

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الوادي - يشارك أزيد من 30 عارضا في صالون الأزياء و الصناعات التقليدية والحرف للمرأة الحرفية بولاية الوادي, الذي أفتتح يوم الأحد في إطار الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة (يناير 2970 ).

وعرفت هذه الطبعة مشاركة واسعة للمهتمين بعالم الأزياء أبدعت في تصميمها وبإتقان أنامل المرأة الحرفية الماكثة بالبيت لإبراز عراقة وأصالة اللباس التقليدي للمرأة "السوفية" وذلك تجسيدا لشعار هذه التظاهرة, التي تحمل عنوان "الزي التقليدي هوية جزائرية".

كما تضمنت أجنحة الصالون عروض متنوعة لمختلف الأزياء والحلي والصناعات التقليدية والحرفية المتمثلة في الخياطة والطرز والنسيج ذات الطابع الأمازيغي الأصيل وذلك بهدف إبراز أشكال التنوع والتعدد الثقافي للجزائر.

وتضمنت فقرات هذه الاحتفالات أيضا جناح للمأكولات الشعبية والحلويات التقليدية كانت مرفوقة بشروحات حول طريقة تحضير الأكلة التقليدية لإبراز العادات والتقاليد الشعبية والتراث المادي واللامادي كمكونات مشتركة متوغلة في عمق التاريخ تجمع بين أفراد الوطن الواحد.

ونظم على هامش هذه الفعاليات بقاعة المحاضرات بدار الثقافة محمد الأمين العمودي فضاء للإبداع لإلقاء قصائد شعرية وأغاني وطنية باللغة الأماريغية ألقاها عدد من الشعراء, بالإضافة إلى محاضرات أكاديمية لعدد من المختصين تتناول البعد التاريخي لرأس السنة الأماريغية  (يناير).

وأقيم بذات المناسبة معرض للكتاب الأمازيغي من إصدارات المحافظة السامية للأمازيغية وبعض الكتاب المهتمين بالكتابة باللغة الأمازيغية.

تجدر الإشارة إلى أن صالون الأزياء والصناعات التقليدية والحرف يدوم ثلاثة أيام وتحتضنه دار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي .

آخر تعديل على الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 12:49
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يناير 2970 : أزيد من 30 عارضا في صالون الأزياء والصناعات التقليدية والحرف بالوادي
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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